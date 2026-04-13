Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nun açılmaması ve yasa süreçlerindeki "belirsizliği" eleştirerek, hükümetin tavrının ülkedeki "gerginliği artırdığını" söyledi. Hükümetin halkın iradesine karşı pozisyon aldığını savunan İncirli, “Yasalar geri çekilmeli ya da gündemden kaldırılmalı” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan CTP Genel Başkanı İncirli, pazartesi gününün yasama faaliyetleri açısından önemine dikkat çekerek, Genel Kurul’un toplanması gereken gün olduğunu hatırlattı.

CTP grubu olarak sabah saat 09.00’dan itibaren tam kadro Meclis’te bulunduklarını belirten İncirli, bugün yapılması gerekenin Genel Kurul’un açılması ve yasama faaliyetlerinin sürdürülmesi olduğunu ifade etti.

- “Sorumlu hükümettir”

Hafta sonu Başbakanlıktan, gündemin ertelendiğine ve “gerilimin düşürülmesinin arzu edildiğine” dair tam olarak "ne anlama geldiği anlaşılmayan" bir açıklama yapıldığını ileri süren İncirli, bu açıklamanın kamuoyunda gerilimi hükümetin yaratmadığı izlenimi oluşturduğunu, ancak bunun "doğru olmadığını" iddia etti.

Sürecin başından itibaren hatalar yapıldığını söyleyen İncirli, "hükümetin halkın iradesine karşı pozisyon aldığını, gerginliği artıracak adımlar attığını, yasa görüşülürken yasa gücünde kararname çıkarıldığını ve eylemlere sert müdahalelerde bulunulduğunu" savundu.

İncirli, bu nedenle ülkedeki gerginliğin sorumlusunun hükümet olduğunu görüşünü dile getirdi.

- “Bugün Meclis askıda kalmamalıydı”

Toplumsal muhalefetin, sendikaların ve halkın kararlı duruşunun hükümeti geri adım atmaya zorladığını savunan ancak doğru olanın bugün Meclis Genel Kurulu’nun açılması olduğunu söyleyen İncirli, “Bugün bu yasaların komiteye çekilmesi gerekirdi. Koskoca bir hafta sonu vardı. İstişareler yapılabilirdi ve bu istişareler yapılarak bugün Meclis askıda kalmamalıydı” dedi.

- “Yasalarla ilgili netlik yok”

Gelinen noktada Genel Kurul’un açılmadığını, komitelerin ve bekleyen yasaların belirsizlik içinde kaldığını söyleyen İncirli, sürecin önümüzdeki haftaya ertelendiğini ve netlik bulunmadığını belirtti.

Hükümete, yasa tasarılarının komiteye çekilip çekilmeyeceği, gündemden kaldırılıp kaldırılmayacağı ya da halkın iradesine karşı yeniden gündeme getirilip getirilmeyeceği yönünde sorular yönelttiklerini dile getiren İncirli, bu konularda netlik bulunmadığını söyledi.

- “Bu süreç toplumsal muhalefetin kararlılığını ortadan kaldırmayacak”

Danışma Kurulu’nda kendilerine, Ulusal Birlik Partisi’nin ve hükümetin kendi içinde değerlendirme yapacağı ve ardından karar üretileceği bilgisinin verildiğini aktaran İncirli, bu sürecin toplumsal muhalefetin kararlılığını ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

- “Belirsizliğin uzaması çok şey kaybettirecek”

“Belirsizlik ülkeye bugüne kadar çok şey kaybettirdi; uzaması da çok şey kaybettirecek” diyen İncirli, hızlıca karar üretilmesi gerektiğinin altını çizdiklerini söyledi.

İncirli, hafta sonu tamamlanması gereken sürecin yapılmadığını, ancak önümüzdeki bir-iki gün içinde karar üretileceğinin ifade edildiğini dile getirdi.

- İstişare ve diyalog vurgusu… “Herkes huzursuz”

“Biz pozisyonumuzu en baştan beri net bir şekilde ortaya koyduk” diyen ve CTP olarak başından beri istişare ve diyalog vurgusu yaptıklarını anımsatan İncirli, taleplerin dinlenmesi ve ortak aklın aranmasının demokrasinin gereği olduğunu söyledi.

İncirli, bu adımların atılmamasının gerginlik ve toplumsal huzursuzluğu ortaya çıkardığını belirterek, geçen hafta yaşanan gerginliklerin ve toplum içindeki barışın bozulmasının da bunun bir sonucu olduğunu söyledi.

Hükümetin istişare yapacağını açıkladığını, bunun kısa sürede sonuçlanması gerektiğini belirten İncirli, “Herkes huzursuz” diyerek ülkenin daha fazla belirsizlik içinde bırakılmaması çağrısında bulundu.

Meclis çevresindeki yoğun polis varlığına da dikkat çeken İncirli, bunun gerginliğin boyutunu gösterdiğini ve artık sürecin uzatılmaması gerektiğini söyledi.

- Sürecin uzatılmasına tepki… “Yasalar geri çekilmeli ya da gündemden kaldırılmalı”

Sürecin gereksiz yere uzatıldığını, toplumun boş yere huzursuz edildiğini dile getiren İncirli, bir an önce karar alınarak yasaların komiteye çekilmesi ya da gündemden kaldırılması ve sürecin önünün açılması gerektiğini söyledi. İncirli, CTP’nin pozisyonunun da bu yönde olduğunu sözlerine ekledi.

- İncirli, soruları yanıtladı… “Hükümet seçim tarihini ortaya koymalı”

CTP Genel Başkanı İncirli, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İncirli, Genel Kurul’un açılmamasının halkın gerginliği üzerindeki etkisine ilişkin soru üzerine, “en başından beri gerginliği yaratan hükümetin soğutma operasyonu yapmaya çalıştığını” savundu, Genel Kurul’u bugün açmayarak belirsizliği sürdürdüğünü söyledi.

Gerginliğin düşmesi için izlenecek yolun açık olduğunu ifade eden İncirli, bunun için ya hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarılarının geri çekilmesi ya da komiteye gönderilmesi gerektiğini söyledi. Ancak bunun da yeterli olmayacağını savunan İncirli; “Seçim tarihi ortaya konmalı.” diyerek, hükümetin yapacağı istişarelere bunu da eklemesi gerektiğini dile getirdi.

Toplumun hükümete olan güvenini kaybettiğini savunan İncirli, bunun yalnızca hayat pahalılığı düzenlemesiyle ilgili olmadığını, gerginliğin süreceğini belirtti.

Hükümetin, yasaları “sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi” yeniden Genel Kurul gündemine getirmesi halinde daha büyük gerginlikler yaşanabileceğini de söyleyen İncirli, bu yönde bir adımı tavsiye etmediklerini belirtti.

- “Reçetemiz demokrasidir”

Sendikaların demokratik hakları çerçevesindeki mücadelesini sürdüreceğini de belirten İncirli, “Reçetemiz demokrasidir” diyerek, halka, sendikalara ve hükümete demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı.

Siber saldırılara ilişkin bir soru üzerine de İncirli, bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Bunun siyasetle ilişkili ve muhalif sesleri susturmaya yönelik bir operasyon olduğunun görüldüğünü söyleyen İncirli, süreci “düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle, basın özgürlüğüne, insanların haber alma özgürlüğüne doğrudan yapılmış bir saldırı” olarak nitelendirdi.

CTP olarak konuyla ilgili çalışmaları yürüttüklerini kaydeden İncirli, olayın ciddiyetinin ve tehlikesinin altını çizdi; bunun memleketi karanlığa götürebileceğini söyledi.