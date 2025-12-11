Lefke Belediyesi, bölgedeki barajların doluluk oranlarını paylaşarak, mevcut su seviyeleri dikkate alındığında taşkın riski bulunmadığını açıkladı.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kalobanoyat Barajı yüzde 50, Lefke Barajı yüzde 10 Kafizes Barajı yüzde 30 doluluğa sahip. Gemikonağı Göleti’nde ise hiç su bulunmuyor.

Lefke’de aşırı yağışlarla ilgili sürecin sorunsuz atlatıldığı kaydedilen açıklamada, bölgenin coğrafi yapısı, daha az yağış alması ve su giderleriyle logarların düzenli kontrol edilmesinin, taşkın riskini ortadan kaldırdığı vurgulandı.

Geçmiş yıllarda sorun yaratan dereler ve derivasyon kanalının bu yıl risk teşkil etmediği belirtilen açıklamada, derelerin üzerindeki köprü geçişlerinin temizlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bölgenin doğusuna su taşıyan kritik noktaların başında gelen Derivasyon Kanalı’nda önceki yıllarda yaşanan ihmalin farkında olunduğu ve gerekli temizlik çalışmalarına Lefke Belediyesi ile Su İşleri Dairesi iş birliğinde başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, belediyenin olası risklere karşı hazırlıklı olduğu da vurgulandı.