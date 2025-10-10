TAM Parti Kurucu Üyesi ve Gazimağusa Temsilcisi Hasan Bilgehan, Genç TV’de Meltem Sonay’ın canlı yayın konuğu oldu.

TAM Parti’deki herkesi bir araya getiren unsurun yurt sevgisi olduğunu söyleyen Bilgehan, “Hiçbir siyasi farklılık, hiçbir renk farkı gözetmeden, tek gailesi yurdun daha güzel bir yurt olmasını isteyen insanlar bir araya geldi. Ortada sadece tek bir fikir vardı, o da yurt sevgisiydi. Bu ahengin TAM Parti içinde oluşması, yakın gelecekte inşa edeceğimiz ülkenin çok daha güzel olacağının habercisidir” dedi.

TAM Parti’nin sokakta, mahallelerde, köylerde olduğunu belirten Bilgehan, sorunları yerinden ve birinci ağızdan dinleyip çözümü yine onlarla şekillendirdiklerinin altını çizdi. Erken genel seçime tüm kadroları ve örgütleriyle hazır olduklarını söyleyen Bilgehan, TAM Parti’nin iktidara oynadığını ifade ederek, henüz bir propaganda çalışması olmamasına rağmen kamuoyunda büyük destek gördüklerini belirtti.

“HALK İRADESİ YOK SAYILIYOR”

Medyada yer alan, Türkiye’den bazı bürokrat ve siyasetçilerin seçimlerle ilgili bir adaya oy istedikleri yönündeki haberleri değerlendiren Bilgehan, “Kıbrıs Türk halkının iradesi yüksektir. Kendi evinde olan bitene kendisi karar vermek ister. Seçim zamanı yapılan yönlendirmeler, ‘şu adaya oy verin’ gibi işaret etmeler ters tepmektedir. Bu, halk iradesinin yok sayılmasıdır. Kıbrıs Türk halkı iradesine müdahale edilmesine gerekli cevabı verecektir” şeklinde konuştu.

“LİYAKATSİZLİĞİ NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ”

Her seçim dönemi gündeme gelen bazı atamaları değerlendiren Bilgehan, bu durumun toplumun en büyük derdi olduğuna dikkat çekti. Gençlerin umutlarının bu hamlelerle çalındığını belirten Bilgehan, “Ne yazık ki her seçim zamanı izlediğimiz ‘Siz sınava girin, biz gerisini hallederiz’ yaklaşımı bizim için kabul edilebilir bir tutum değildir. Bundan muzdarip pek çok gencimiz bizimle beraberdir. Biz liyakatsizliği normalleştirmeyeceğiz. Bu sistemi değiştirmek istiyoruz. Şimdi bugün internetle, yapay zekâ ile her türlü bilgiye ulaşabilen gençlere siz diyorsunuz ki, ‘Siz bizim partiye gelin, bize oy verin, biz gerisini halledeceğiz.’ Bizim anlayışımızda böyle bir şey yok. Biz kurumlarından eğitimine, sağlığından özel sektörüne kadar her şeyiyle yeni bir yapı inşa edeceğiz” diye konuştu.

“SORUNLAR HÜKÜMETİN BECERİKSİZLİĞİ”

Bilgehan, ülkede sorun olarak adlandırılan her şeyin hükümet kaynaklı olduğunu belirterek, en büyük sorunun yükselen Türkiye karşıtlığı algısı olduğuna dikkat çekti. “Bu mesele de tamamen hükümetin beceriksizliğidir. Böyle bir algı yaratılmasını sağlıyorlar ve önüne geçmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Oysa ki bu ülkede hiç kimsenin Türkiye’yle, Türkiye’nin askeriyle ve elçiliğiyle aslında hiçbir sorunu yoktur. Bunun böyle görünmesi, bu beceriksiz hükümetten kaynaklanıyor” diye konuştu.