Ercan Havalimanı’nda, bu sabah yurt dışına çıkış yapacak olan O.Ö’nün (E-56) bavulunda uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bavulda yapılan aramada yaklaşık 8 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.