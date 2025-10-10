09.10.2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa’da Köroğlu Sokak üzerinde, Muhammad USMAN (E-19), yönetimindeki UH 347 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağında bulunan Hasan Raif Sokak yol kavşağına geldiğinde tehlikeli mahalde dikkatsizce önünde seyreden aracı geçmeye çalıştığı sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Hasan Raif Sokağa dönmek için sinyal verip dönüşe geçen Cemal ATAMERT (E-60) yönetimindeki VE 293 aracın sağ ön kısmında çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.