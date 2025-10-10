09.10.2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Ötüken’de bir inşaat şirketine ait şantiye alanı içerisinde bulunan ofis ve ambar olarak kullanılan konteynerde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ofis ve ambar içerisinde bulunan muhtelif eşyalar ile aletler yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.