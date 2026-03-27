Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), basına yansıyan, “KKTC’de Adalet Bakanlığı” kurulmasına yönelik açıklamaları kabul etmediğini açıkladı.

Yargının yürütme organına bağlı bir yapıya dönüştürülmesini amaçlayan veya bu sonucu doğurabilecek her türlü girişime karşı olduğunu belirten Parti, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı ilkelerinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, KKTC Anayasası’nın temelini oluşturan hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı ilkelerinin, yargı organının yürütme karşısında kurumsal ve işlevsel bağımsızlığını zorunlu kıldığı kaydedildi.

Yargının idaresinin yürütme organı bünyesinde oluşturulacak “Adalet Bakanlığına” bağlanmasının, bu anayasal ilkelere açıkça aykırılık teşkil edeceği belirtilen açıklamada, böyle bir modelin, yargı üzerindeki idari yetkilerin siyasal otoriteye devredilmesi sonucunu doğuracağı ve yargı bağımsızlığını fiilen ortadan kaldırabilecek bir yapı oluşturma tehlikesi taşıdığı ifade edildi.

-“Kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleyecek”

KKTC yargısının, çağdaş ve modern bir hukuk düzeni içerisinde yapılandırıldığı, yargının bağımsızlığını teminat altına alan kurumsal güvencelerle korunduğu kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu çerçevede, yargı üzerinde idari veya siyasi nitelikte yeni bir denetim ya da yönlendirme mekanizması oluşturulması, KKTC anayasal sisteminin ruhuna aykırı olacağı gibi, mevcut yargı bağımsızlığı güvencelerini de zayıflatma ihtimali doğuracaktır. Yargının bağımsızlığını denetleme veya yönlendirme iddiasıyla kurulacak herhangi bir mekanizma, özü itibarıyla yürütmenin yargı üzerindeki etkisini artıracak ve kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleyecektir.”

-“Bu tür bir yapının kabul edilmesi mümkün değil”

Bu tür bir yapının kabul edilmesinin mümkün olmadığı savunulan açıklamada, Adalet Bakanlığı modelinin, KKTC’nin mevcut anayasal ve kurumsal yargı sistemine uygun olmadığı kaydedildi.

KKTC yargısının, çağdaş ve modern hukuk düzeni içerisinde gerekli güvencelere sahip olduğu belirtilen açıklamada, “Yargı bağımsızlığını denetleyecek veya yönlendirecek yeni bir mekanizmanın kurulması kabul edilemez. Yargının idaresinin yürütmeye bağlanması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleriyle bağdaşmaz. Yargıya doğrudan veya dolaylı her türlü siyasi müdahale girişimi, hukuk devleti ilkesine aykırı olup kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

KKTC’de yargının güçlendirilmesi hedefinin, yürütme organı üzerinden denetim kurmakla değil, yargının kurumsal bağımsızlığını pekiştirecek reformlarla mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, “Yargı bağımsızlığı, yalnızca idari bir tercih değil, anayasal bir zorunluluk ve demokratik rejimin vazgeçilmez güvencesidir” denildi.