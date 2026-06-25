Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) heyeti, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre ziyarette, yerel yönetimlerin çalışmaları, belediyecilik hizmetleri ve İskele’nin gelişimine yönelik projeler ele alındı.

Ziyarette, TAM Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aksu, İskele İlçe Koordinatörü Bilal Dericioğlu, İskele İlçe Sekreteri Türkan Karakaş ve İskele İlçesi Belediyeler Koordinatörü Mustafa Soyman yer aldı.

-Sadıkoğlu: “Yerel yönetimlerde esas olan halka hizmettir”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerde esas olanın halka hizmet olduğunu kaydetti.

Kapılarının, siyasi parti gözetmeksizin herkese açık olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, İskele’nin gelişimi ve halkın yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.