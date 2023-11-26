TALAT SUAN'IN ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Ergün Yahat

Aslen Kilitkayalı olup uzun yıllar Kilitkaya Zafer spor kulübünde başkanlık ve yöneticilik yapan Talat Suan'ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.