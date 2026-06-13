Gönyeli’deki ikametgahında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Berkan Altunöz’e (E-22) ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, kan ve doku örnekleri alınan şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de uyuşturucu madde: 53 hap bulundu 2 kişi tutuklandı

İskele’de Makenzi Plajı bölgesinde, dün devriye halinde bulunan İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen I.R. (E-46) ve S.F.’nin (K-43) üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada, tasarruflarında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 53 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine üye olmadan doktorluk yapmak

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diş kliniğinde yapılan denetimde, Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine üye olmadan B.M.A.Z.’nin (E-49) diş hekimliği, M.F.’nin (E-42) ise teknisyenlik yaptığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıslar çıkarıldıkları Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından, üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verildi. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da sarhoşluk

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının önünde dün N.D. (K-38) 171 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

-Tatlısu’da iş kazası

Tatlısu– 3’üncü yol kavşağı arasında, dün bir firma tarafından elektrik hattı çekimi yapıldığı sırada, elektrik direği üzerinde çalışan Tahir Adeel (E-37), dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Adı edilen, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-İzinsiz müzik yayını

Girne’de, bugün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, bir işletmede yetkili makamdan alınmış geçerli müzik izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yapıldığı, dört ayrı işletmede ise mekan kapatma saatine uyulmayarak halen faaliyette oldukları tespit edildi. Bahse konu eğlence mekanı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda trafik kazası

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde, Onur Yerlikaya (E-28) 112 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZK 910 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bordür taşları ile yolun sonunda bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.