KKTC’DE 2'NCİ BİR MAVİDENİZ OLAYINA RAMAK KALDI

Ergün Yahat

Bafra bölgesinde bulunan markette iki tarafın sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Market içerisindeki diğer insanları tedirgin eden o kavganın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı .

Ülkemizde artan suçlara karşı kollu kuvvetleri başta olmakla yargının bu tür davranış sergileyen voyvodalar için ağır suçlar getirmesi gerekmektedir.

Mağusa bölgesinde Hüseyin Mavideniz olayı şoku üzerine bir yenisi daha eklendi! Umarız bu magandalığı kamuoyu önünde işleme cesaretini bulan bu kişiler hakkında en ağır ceza verilmesi gerekirken 3 kişi polis tarafından tutuklanırken görüntüler ülkede infial yarattı.