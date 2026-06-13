Çayönü’nde meydana gelen traktör kazasında 60 yaşındaki Mustafa Aslan hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 12.00’de meydana geldi.
Çayönü'nde bir tarlada U.A.(E-33), kullanımındaki traktörün arkasına bağladığı su tankeri ile traktör arasındaki bağlantı noktasına gerekli tedbirleri almadan yolcu aldı.
U.A. traktörü çektiği sırada, bağlantı noktasında yolcu olarak bulunan Çayönü'nde sakin 60 yaşındaki Mustafa Arslan (E) bulunduğu yerden düşerek yaşamını yitirdi.
Adı edilenin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
Polis soruşturması kapsamında, traktör sürücüsü U.A. İse tutuklandı.