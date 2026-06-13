Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanması için pazartesi günü taraflara çağrıda bulunacaklarını belirterek, bundan sonraki süreçte daha kararlı bir mücadele ortaya koyacaklarını kaydetti.

Hür-İş’ten verilen bilgiye göre, Serdaroğlu, Haber Kıbrıs ekranlarında Muazzez Gazihan'ın konuğu oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıkladığı istihdam verilerini değerlendiren Serdaroğlu, özel sektörde yerli istihdamın giderek gerilediğini ve hükümetin bu konuda gerekli adımları atmadığını söyledi.

Serdaroğlu, Çalışma Bakanı’nın 170 bin aktif sigortalı bulunduğunu açıkladığını ifade ederek, bu rakamın 79 bininin KKTC vatandaşı, 46 bininin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 43 bin 620'sinin üçüncü ülke vatandaşı olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, çalışma izniyle ülkede bulunan yabancı çalışanlarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplamının yerli çalışan sayısını geçtiğini kaydetti.

Özel sektörde yerli vatandaşların çalışma oranının düştüğünü ifade eden Serdaroğlu, bunun yıllardır sendikalar tarafından dile getirildiğini belirtti. Serdaroğlu, “Bunu söylemek benim görevimdir. Çalışma Bakanı'nın görevi bunu tekrarlamak değil, çözüm üretmektir” dedi.

Yerli istihdamdaki gerilemenin temel nedenlerinden birinin yanlış politikalar olduğunu savunan Serdaroğlu, Yerli İstihdamı Destek Fonu'nun amacından uzaklaştırıldığını ileri sürdü.

Fonun yerli istihdamı artırmak için kullanılması gerekirken farklı alanlarda değerlendirildiğini iddia eden Serdaroğlu, bu konuda 2020 yılından bu yana uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Ortaya çıkan verilerin kendilerini doğruladığını savunan Serdaroğlu, Yerli İstihdamı Destek Fonu'nun bozulduğu eleştirisinde bulundu.

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Serdaroğlu, çalışanların ücret artışlarının zamların nedeni olarak gösterilmesine karşı çıktı.

“Asgari ücret zamlar yapıldığı için artıyor, asgari ücret arttığı için zamlar olmuyor” diyen Serdaroğlu, son dönemde enerji ve temel tüketim ürünlerine yapılan zamların çalışanların ücretleriyle ilgisi olmadığını savundu.

-İşverenlere çağrı

İşverenlere çağrıda bulunan Serdaroğlu, “Onların en büyük düşmanı asgari ücret değil, enflasyondur” dedi.

Sendikaların işverenlerin rakibi olmadığını belirten Serdaroğlu, hükümetin uyguladığı ekonomik politikaların hem çalışanları hem de işverenleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Sürekli artan enerji, mal ve hizmet maliyetlerinin işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade eden Serdaroğlu, işverenlerin emekçilerle ortak mücadele vermesi gerektiğini kaydetti.

-Sessiz kalmayın

Ekonomik sorunların tüm toplumu etkilediğini belirten Serdaroğlu, vatandaşlara sessiz kalmamaları çağrısında bulundu. Serdaroğlu, ekonomik sıkıntıların zamanla herkesi etkilediğini ifade ederek, herkesin yaşanan sorunlara karşı sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu sürecini de değerlendiren Serdaroğlu, işveren temsilcilerinin önce 54 bin TL'lik rakamı ödeyemeyeceklerini söylediklerini, ardından 52 bin TL'ye onay verdiklerini hatırlattı.

Bu durumun çelişkili olduğunu savunan Serdaroğlu, gerçekten ödeme güçlüğü yaşayan işletmeler varsa daha düşük rakamlara da onay verilmemesi gerektiğini söyledi.

İşveren temsilcilerinin tutumunu eleştiren Serdaroğlu, hükümetle ilişkiler üzerinden çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Hür-İş'in bundan sonraki süreçte daha kararlı bir mücadele ortaya koyacağını belirten Serdaroğlu, çalışanların haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Serdaroğlu, “Bu kez asgari ücret masasında çok farklı bir Hür-İş var. Pazartesi günü komisyonun toplanması için taraflara çağrıda bulunacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.