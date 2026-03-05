(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan Abubakar Muhammad Mahmod mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı. Polis, 19 Aralık 2025 tarihinde taksici M.D.’yi whatsapptan arayan yabancı uyruklu bir şahsın Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinden Girne’ye gideceğini söyleyerek, taksi talep ettiğini belirtti. Polis, M.D.’nin sanayiye gittiğinde zanlının Girne’ye gitmekten vazgeçtiğini ancak bir arkadaşının oraya gideceğini söylediğini aktardı. Polis, şahsın taksiciye Girne’ye götüreceği arkadaşının yabancı olduğunu, üzerinde TL bulundurmadığını, 200 sterlin vereceğini söylediğini aktardı. Polis, söz konusu taksiciden 6 bin TL parayı hesabına atmasını, arkadaşı 200 sterlin verince para üstü vermemesini söylediğini ifade etti. Polis, taksici M.D.’nin, şahsın hesabına 6 bin TL gönderdiğini, daha sonra arkadaşını alarak Girne’ye bıraktığını açıkladı. Polis, Girne’ye götürülen şahsın 200 sterlin verdikten sonra para üstünü istediğini, diğer şahsa gönderilen 6 bin TL’den haberi olmadığını söylediğini açıkladı. Polis, taksicinin yolcunun para üstünü verdikten sonra hesabına 6 bin TL attığı şahsı aradığını ancak ulaşamadığını, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi olduğunu kaydetti. Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 6 bin TL paranın atıldığı hesabında mahkeme huzurundaki zanlıya ait olduğunun tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 4 Mart’a tutuklandığın, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.