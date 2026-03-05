(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen bularak sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan Usame lhare yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı. Polis, zanlının 1 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinde bir şahıs tarafından unutulan samsung marka cep telefonunu sirkat edip, aynı gün bir telefoncuya 5 bin TL karşılığında sattığını söyledi. Polis, kamera görüntülerinden tespit edilen zanlının 2 Mart’ta Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, ifadesinde telefonu sattığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, söz konusu iş yerine gidilerek, satılan telefonun emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Fas uyruklu olduğunu ve ailesiyle birlikte yasal statüyle KKTC’de kaldığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.