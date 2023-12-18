Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylandı.

Bütçe üzerine tek konuşmayı CTP Milletvekili Erkut Şahali yaptı.

Şahali, devletin sahip olduğu en önemli kurumlardan biri diye nitelediği TAK’ın kıt kanaat imkanlarla ve bugünün koşullarına cevap vermeyen mekanda Kıbrıs Türk basının hammadde sağlayıcısı olduğunu vurguladı.

Ajansın halen sabit görüntülü haber servisi yaptığını, oysa muadillerinin haberciliğin her türlü ihtiyacını karşıladığını kaydeden Şahali, ülkenin en seçkin gazetecilerini bünyesinde barındıran ajansın son derece kısıtlı imkanlarla hizmet verdiğini söyledi.

Ajansın, Kıbrıs Türk basının yükünü sırtında taşıdığını dile getiren Şahali, ülkenin ekonomik koşullarının Kıbrıs Türk medyasının profesyonellerle çalışmasını her geçen gün daha da zorlaştırdığını dolayısıyla gerek yazılı gerek görsel basın kuruluşların ana haber kaynağı olarak TAK’ın haberlerine müracaat ettiğini kaydetti.

Erkut Şahali, yıllar önce TAK’a yapılması planlanan binanın karkas olarak kaldığını, o günden beri de her yeni bina ihtiyacı olan kuruma hediye edildiğini ancak hiçbirine de yar olmadığını, atıl vaziyette durduğunu belirterek TAK’ın günün ihtiyaçlarına karşılayacak bir hizmet yelpazesine ve binaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının kendi kendini takip etmesi ve dünyadan takip edilebilmesinde ajansın önemine işaret eden Şahali, TAK’ın bu mantaliteyle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Erkut Şahali, TAK’ın bir yönetim kurulu eliyle yönetildiğine işaret ederek yönetim kurulunun meslek erbaplarından oluşması, habercilik dışında bir kaygı gütmemesi gerektiğini belirtti. Şahali, oysa Yönetim Kurulu Başkanının aşırı politize olduğunu, toplumun bir yarısını yok sayan bir anlayışının söz konusu olduğunu savunarak “Ajans son derece kabiliyetli ve profesyonel ellerce yönetiliyor olsa da Kıbrıs Türk halkına demokratik haberciliğin ürünlerini sunmada zafiyet içerisinde olacaktır maalesef…” dedi.

TAK’ın insan kaynağının günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesi, altyapısının geliştirilerek günün ihtiyaçlarına karşılık verecek bir hizmetin üretilmesi ve günün sonunda demokratik anlayışı benimsemiş bir yönetim kuruluyla yönetilmesinin en elzem ihtiyaç olduğunu kaydeden Şahali, bütçenin yetersiz olacağını düşündüklerinden dolayı oylarını ret olduğunu belirtti.

Şahali’nin konuşmasının ardından daha sonra 91 milyon 793 bin TL'lik TAK bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi. 26 milletvekili olumlu, 2 milletvekili olumsuz oy kullandı.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını böylece tamamladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre toplantıyı kapatırken, cenaze nedeniyle yarınki toplantının 12.30’da başlayacağını açıkladı. Meclis’te yarın Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.