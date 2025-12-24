Cumhurbaşkanı Erhürman: “TAK yarım asrı aşkın süredir halkımızın hafızası ve basınımızın en önemli dayanaklarından biri olmuştur”

Meclis Başkanı Öztürkler: “TAK’ın yaptığı haberler devletin resmi ve güvenilir haberleridir. Bizler için en belirleyici ve en doğru kaynak TAK’tır”

Büyükelçi Başçeri: “TAK, doğru ve teyitli haberin güvencesidir”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “TAK devlet ajansı olma sorumluluğuyla tarafsızlık ilkesi çerçevesinde milli ve önemli bir görevi yerine getiriyor”

TAK Müdürü Gürdallı: “1973’ten beri Kıbrıs Türk halkının sesi olma sorumluluğuyla çalışıyoruz”

Kıbrıs Türk halkının sesi olarak yarım asrı aşkın süredir yayın hayatını sürdüren Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 52’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Bu çerçevede, TAK Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, Başkan Yardımcısı Artun Çağa ile yönetim kurulu üyeleri Meltem Sonay, Güven Bengihan, Selda İçer Kurtoğlu, Mahmut Doğan ve Gökhan Altıner eşlik etti.

Ziyaretlerde yapılan konuşmalarda, TAK’ın kuruluş süreci, üstlendiği kamusal sorumluluk ve değişen medya ortamında Ajans’ın rolü ele alındı.

-Cumhurbaşkanı Erhürman: “TAK yarım asrı aşkın süredir halkımızın hafızası ve basınımızın en önemli dayanaklarından biri olmuştur”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşmasında, TAK’ın Kıbrıs Türk halkının sesi ve basının en önemli dayanaklarından biri olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak ve doğru bilgiyi toplumla buluşturmak amacıyla 21 Aralık 1973’te kurulan Türk Ajansı Kıbrıs, yarım asrı aşkın süredir halkımızın hafızası ve basınımızın en önemli dayanaklarından biri olmuştur.” dedi.

TAK’ın kuruluşunda emeği geçenleri minnetle andığını belirten Erhürman, geçmişten bugüne Ajans’a hizmet eden tüm çalışanları ve yöneticileri kutladığını söyledi.

Erhürman, bugün de özveriyle görev yapan tüm Ajans çalışanaları ile yönetim kadrosuna çalışmalarında başarılar dileyerek, Türk Ajansı Kıbrıs’ın nice yıllar boyunca Kıbrıs Türk halkının sesi olmaya devam edeceğine yürekten inandığını ifade etti.

-Meclis Başkanı Öztürkler: “TAK’ın yaptığı haberler devletin resmi ve güvenilir haberleridir. Bizler için en belirleyici ve en doğru kaynak TAK’tır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise, kabulde yaptığı konuşmada, TAK’ın Kıbrıs Türk halkının sesini hem ülke içinde hem de dünyaya duyurmada hayati bir görev üstlendiğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin halkın evi olduğunu belirten Öztürkler, Meclis’te TAK yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzolasyonlar altında yaşayan Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmanın kolay olmadığını ifade eden Öztürkler, TAK’ın bu görevi başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Öztürkler, Meclis’te yapılan çalışmaların kamuoyuna aktarılmasında en fazla önem verdikleri noktanın TAK’ın haberleri olduğunu belirterek, “TAK’ın yaptığı haberler devletin resmi ve güvenilir haberleridir. Bizler için en belirleyici ve en doğru kaynak TAK’tır.” dedi.

Son yıllarda TAK’ın haberlerinin niteliği, okunurluğu ve yaygınlığında önemli gelişmeler gözlemlediklerini ifade eden Öztürkler, Ajans’ın Kıbrıs Türk halkının sesi olma noktasında daha saygın ve etkili bir konuma geldiğini kaydetti.

Pandemi dönemi, seçim süreçleri ve olağanüstü dönemlerde TAK’ın kritik bir rol üstlendiğine de işaret eden Öztürkler, Türk Ajansı Kıbrıs’ın hem Güney Kıbrıs’ta hem de dünyada ve Türk devletleri nezdinde yakından takip edilen önemli bir kurum olduğunu vurguladı.

Güçlü kadrosuyla TAK’ın kurumsal yapısının Kıbrıs Türk halkı için büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, TAK yönetimi ve çalışanlarının yürüteceği çalışmaların kamuoyuna doğru bilgi aktarımı açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Öztürkler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile birlikte Türk Ajansı Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele sürecine ilişkin hafızanın korunmasında da önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

-Başçeri: “TAK, doğru ve teyitli haberin güvencesidir”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, Kıbrıs Türk halkının 1973’ten önce de güçlü bir gazetecilik ve habercilik geleneğine sahip olduğunu, TAK’ın kuruluşuyla birlikte doğru ve teyit edilmiş habere ulaşılması ve Kıbrıs Türkü’nün sesi olunması yönünde önemli bir adım atılarak bu birikimin kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

TAK’ın 52 yıllık yayın hayatı boyunca, mütevazı kadrosuna rağmen ürettiği haberlerle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Başçeri, teknolojik gelişmelerle birlikte bilginin çok hızlı yayıldığını, bu nedenle teyitli haberciliğin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını söyledi.

Dezenformasyonun basına olan güveni zedelediğine de dikkat çeken Başçeri, bu noktada resmi haber ajanslarına ciddi görevler düştüğünü vurguladı.

Başçeri, TAK’ın Güney Kıbrıs basınında yer alan değerlendirmeleri Kıbrıs Türk kamuoyuna aktarma sorumluluğunun da zorlu ancak son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın önümüzdeki yıllarda da gelişerek yoluna devam edeceğine inandığını ifade eden Başçeri, ajansın Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki ajans yapılanmasında Anadolu Ajansı ile birlikte önemli bir yerde bulunduğunu kaydetti.

-Ertuğruloğlu: “TAK devlet ajansı olma sorumluluğuyla tarafsızlık ilkesi çerçevesinde milli ve önemli bir görevi yerine getiriyor”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, Türk Ajansı Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmada en önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, TAK’ın devletin ajansı olma sorumluluğuyla tarafsızlık ilkesi çerçevesinde milli ve önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

TAK’ın sıradan bir ajans değil, devletin ajansı olduğuna dikkat çeken Ertuğruloğlu, Ajans’ın halkın haber alma özgürlüğünü gözetirken, devleti yıpratıcı yayınlarla kamu yararını gözeten tarafsız yayıncılık arasındaki hassas dengeyi yıllardır başarıyla koruduğunu ifade etti.

Ertuğruloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, geçmişten bugüne TAK’a hizmet eden tüm emekçilere teşekkür etti.

-TAK Müdürü Gürdallı: “1973’ten beri Kıbrıs Türk halkının sesi olma sorumluluğuyla çalışıyoruz”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ziyaretlerde yaptığı konuşmada, 21 Aralık 1973’te kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türk halkının sesi olmayı ve haber alma özgürlüğünü güvence altına almayı amaçladığını belirterek, ajansın devletin resmi haber ajansı olmanın sorumluluğuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 40 kişilik mütevazı bir kadroyla çalıştıklarını kaydeden Gürdallı, buna rağmen çalışanların gayretiyle verimli bir üretim ortaya koyduklarını ifade etti.

Gürdallı, yarım asrı aşkın süredir TAK’ın hem Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak hem de halkın haber alma özgürlüğünü sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Medyada hızlı bir dönüşüm yaşandığına işaret eden ve yakın zamanda İletişim Başkanlığı’nın davetiyle Ankara’da bulunduklarını ifade eden Gürdallı, Türk devletleriyle birlikte dezenformasyonla mücadele konusunu ele aldıklarını aktardı.

Dezenformasyonun tüm dünyanın ortak bir sorunu haline geldiğini vurgulayan Gürdallı, özellikle kriz dönemlerinde toplumu kutuplaştıran ve kamplaştıran, ekonomi ile demokrasiyi zaman zaman tehdit eder boyuta ulaşan bu tür içeriklere karşı teyit mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.