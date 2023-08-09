Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği, ülkede gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaret etti.

Ziyarette iki kurum arasında iş birliğini geliştirmek, her iki kurumun üyeleri, personeli veya toplumları yararına ortak projeler yürütmek amacıyla bir protokol imzalandı.

KTTO açıklamasına göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın’ın imza koyduğu protokol ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ziyarette konuşan Oda Başkanı Turgay Deniz, yakın zamanda gerçekleştirdikleri Azerbaycan temaslarında gösterilen ilgi, sevgi ve saygıdan son derece memnuniyet duyduklarını belirterek, bu iş birliği protokolü ile somut adımlar atılması ve yatırım alanlarında daha iyi sonuçlar alınmasını hedeflediklerini belirtti.