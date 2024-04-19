“Ülke ekonomisinin dengelenmesi için iç enflasyonun durdurulması gerek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, ülke ekonomisinin dengelenmesi için iç enflasyonun durdurulması gerektiğini söyledi.

Taçoy, “Kendi iç enflasyonunuzu durduramazsanız hiçbir şekilde başarıya ulaşamazsınız.” dedi.

Hasan Taçoy basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Taçoy, Ada TV’de Seher Giraslan’ın sorularını yanıtlayarak, ülke gündemine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Ortadoğu’da İran ile İsrail arasındaki son gerilim ışığında bazı değerlendirmelerde bulunan Taçoy, bölgede yaşananların KKTC’yi de yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, yaşanan gerginlik ve olası çatışmaların doğrudan sıcak bir etkisi olmasa bile, KKTC’yi ekonomik açıdan etkilemesinin mümkün olduğunu belirtti.

Ekonomide plan ve proje çerçevesinde hareket edilmedikçe ilerlenemeyeceği görüşünü de paylaşan Taçoy, başa çıkılamaz bir hayat pahalılığına ulaşma riski bulunduğunu söyledi.

-“Et fiyatlarına narh uygulanması doğru ama yetersiz”

Piyasadaki ürünlerde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çeken Taçoy, et fiyatları konusunda başlatılan narh uygulamasının “doğru” ama “yetersiz” olduğunu kaydetti.

Taçoy, şu an itibarıyla hayvan sayısının ülke ihtiyacını karşılayacak durumda olduğunu, gerekmesi halinde et ithalatının gündeme gelebileceğini belirtti.

Bir soru üzerine Taçoy, kendisinin dokunulmazlığının kaldırılmasına hazır olduğunu ve bunu önceden birçok kez de söylediğini ifade ederek, ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşması için gereken her şeyin yapılmasının önemini vurguladı.

Taçoy, dokunulmazlığın kaldırılması sürecinin başlatılması için Başbakan’ın yazacağı bir yazının yeterli olacağını, geçmişte bunun örnekleri bulunduğunu kaydetti.

“Siyasette yıllardır süregelmekte olan lider eksikliğinden dolayı düzelme yolunda gerekli adımlar atılamadı.” diyen Taçoy, bu nedenle vatandaşların şikayetlerinin azalmadığını, hatta arttığını söyledi.

Siyasetin temel sıkıntılarından birisinin de çok fazla dedikodu bulunması olduğuna işaret eden Taçoy, vatandaşın hissettikleri ile siyasette yapılan işler arasında dağlar kadar fark bulunduğunu kaydetti.

-“Artık son aşamaya geldik, bu yıl kurultay yılı”

Hükümetle ilgili bir soru üzerine ise Hasan Taçoy, mecliste hükümetin bozulacağına ilişkin bir görüntü bulunmadığını, ortaklar arasındaki bazı şikayetlerin hükümet bazında değil de partisel tartışmalar olduğunu söyledi.

Erken seçim olasılığıyla ilgili bir soru üzerine Taçoy, bunun için “henüz erken” yanıtını verdi.

UBP kurultayına ilişkin bir soruya yanıtında ise Taçoy, kurultay tarihine ilişkin parti tüzüğünün çiğnendiğini ileri sürerek, “Şimdi sıra yasaya geldi. 28 Ekim 2024’e kadar yapmazsan seçime giremezsin. Başbakanımız bunu son tarihe kadar kullanacaktır, kullansın sıkıntı yok. Artık son aşamaya geldik, bu yıl kurultay yılı.” dedi.