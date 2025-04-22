Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, “Devletimiz ve halkımız için kritik bir dönemden geçiyoruz. UBP’de birlik ülke için şart. Bunu yaparsak aşamayacağımız engel yoktur” dedi.

Yazılı açıklama yapan Taçoy, UBP’nin büyük ve köklü bir parti olduğunu, ülkeye hizmet yolunda tek rakibinin yine UBP olduğunu belirtti.

UBP’nin Kıbrıs Türk halkının özü, milli ve yerli olduğunu söyleyen Taçoy, şunları kaydetti:

“Hedefi Anavatan Türkiye ile en iyi ilişkileri kurmak, Atatürkçü çizgiden ayrılmadan halkımızın huzur, güven ve refah içimde yaşamasını sağlamaktır. Herkesin bildiği üzere devletimizin kuruluşunun altında UBP’nin mührü vardır. Ülkemizdeki tüm önemli hizmetlerin Anavatan Türkiye ile UBP’nin başı çektiği hükümetler döneminde yapıldığı aşikardır. Zaman zaman büyük ailemiz içinde bazı sıkıntılar yaşasak da biz UBP’liyiz ve günü geldiğinde her şeyi bir yana bırakır, birleşir, kenetleniriz."

Devlete, millete, anavatan Türkiye’ye ve UBP’ye yönelik saldırılar ile bunlara karşı UBP tabanından gelen seslerin ülke için birlik zamanı olduğunu gösterdiğini belirten Taçoy, ".Ben dünkü UBP Meclis Grubu toplantımızda da samimiyetle bu görüşlerimi ortaya koydum ve memnuniyetle bu konuda herkesin hem fikir olduğunu gördüm. Genel Başkanımızın, Başbakanımızın Ankara ziyareti sonrasında toplantılarımızı sürdürecek ve mutlaka almamız gereken kararları alacak, yapmamız gerekenleri yapacağız” dedi.

Taçoy, “UBP’deki siyasal çalışmalarına afiş asarak başlayan, sonrasında halkımızın, UBP’lilerin takdiri ile gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı, genel sekreterlik, milletvekilliği, bakanlık görevlerinde bulunan bir UBP’li olarak birlik, beraberliğimiz, hizmetlerimizin devamı ve başarılarımız için üzerime düşen ne varsa eksiksiz yapacağımı vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.