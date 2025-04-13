Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenecek olmasının son derece önemli bir olay olduğunu vurguladı ve bu yönde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Taçoy, yazılı açıklamasında, 1-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak TEKNOFEST etkinliğin sadece KKTC açısından değil, bölge adına da doğru değerlendirilmesi gereken güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Anavatan Türkiye’de yıllardır büyük bir coşku ve yüksek bir katılımla yapılan etkinliğin önce kardeş ülke Azerbaycan, ardından da KKTC’de yer alacak olmasının “ayrı bir mesaj” olduğunu söyleyen Taçoy, söz konusu etkinliğin KKTC’nin bilişim adası hedefini de desteklediğini kaydetti.

“Büyük bir rahmet ve saygıyla andığımız muhterem Özdemir Bayraktar’ın uzun yıllar önce ortaya koyduğu vizyonun ne kadar doğru olduğunu bugün dünyada yaşadığımız gelişmeler tüm netliğiyle göstermektedir. “ diyen Taçoy, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ardından Sayın Selçuk Bayraktar’ın ülkesine olan güvenini öne çıkardığı eşsiz vizyonu eşliğinde attığı adımlar bugün tüm dünya tarafından kıskanılan sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Artık biliyoruz ki, inanırsak ve çalışırsak mutlaka başaracağız.

Üniversitelerimiz, liselerimiz ve ortaokullarımızdaki çocuklarımız ve gençlerimizin bu etkinliğe katılarak gelişen teknolojiyi yakından tanımaları ve bundan keyif almaları en büyük dileğimdir.”

Taçoy, TEKNOFEST KKTC’ye 15 binden fazla takım ve 45 binden fazla katılımcının başvurmuş olmasının bir "gurur kaynağı" olduğunu ifade ederek, “Sabırsızlıkla o günleri beklerken, emeği bulunanlara ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi yinelerim.” dedi.