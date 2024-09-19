Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Taçoy, Lefkoşa Elysium Park’ta yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada, herkes gibi kendisinin de partisini ve ülkesini ileriye taşıma hedefi bulunduğunu söyledi. “Biz güçlü iradeyle güçlü UBP'yi yaratacağız.” diyen Taçoy, UBP'yi tek başına iktidara taşıyıncaya kadar durmaksızın ve hep birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Hasan Taçoy, “biz durmayacağız, çalışacağız, sizlerle birlikte bir yumruk, bir güç ve bir güven olacağız. Yenilikçi değişimi isteyen, yüreği cesaretle dolu olan insanlar bunu yapacaktır. Onlar da sizlersiniz. Sizlerin yüreğine ben hayranım.” dedi.

Taçoy, “İşte güç, işte irade, hepsi burada, buyursunlar görsünler. Onlar tehdit eder, biz yüreğimizi açarız. Geleni de gelmeyeni de kucaklarız.” diye konuştu.

Büyük fedakarlıklarla bugünkü haline ulaşan partinin mevcut yönetimi asla hak etmediğini savunan Taçoy, “biz formüllerle gelmeyiz, biz sizin gücünüzle geliriz.” dedi ve mevcut başkana “kendinle değil tarihinle övün, geleceğe tarihinle yürü.” çağrısı yaptı.

Hasan Taçoy, 21 Eylül’de iradenin yansıyacağı sandıklara herkesin dört gözle bakması ve sahip çıkması gerektiğini belirterek, bazı kötü niyetli davranışlara karşı gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Herkesin bir özgür düşünce yapısı bulunduğunu ifade eden Taçoy, “ama bazıları bunu çalar ve hapseder. Sizin geleceğinizi çalmak istedikleri gibi. O yüzden sakın 21 Eylül akşamı bu iş bitmiştir deyip tedbiri elden bırakmayınız. Gözünüz sürekli sandıklarda olsun.” dedi.

"Kongrelerde yaptıklarının cezasının hep birlikte bugün ödüyoruz" ifadelerini kullanan Taçoy, şöyle devam etti:

“İlgili arkadaşlar mahkeme koridorlarında gidip geliyor. Kimin sayesinde? İşte o zihniyetin sayesinde. Bugün bu partiyi yöneten Sayın Ünal Üstel ve arkadaşlarının zihniyeti sayesinde. Sandığa gidip hür iradenizle oylarınızı attığınız noktada ortaya çıkacak sonuç sizin zaferiniz olacaktır, partimizin zaferi olacaktır, ülkemizin zaferi olacaktır. Çünkü sizin iradeniz bu ülkenin geleceğini temsil eden güçlü iradedir.”