Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, parti üye listelerine ilişkin açıklamada bulunarak, “Mahkeme, en başından beri yaptığımız uyarılar çerçevesinde karar üretmiştir.” ifadesine yer verdi.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Taçoy, olağan kurultay tarihinin kesinleşmesinden ve takvimin belirlenmesinden bu yana mevcut parti yönetiminin sergilemiş olduğu hukuk tanımaz tutumun bugünkü mahkeme kararıyla ortadan kalkmış olduğunu savundu.

Taçoy, “Mevcut genel başkan ve onun genel sekreteri son 2-3 aylık süre içerisinde, alışılmışın dışında bir yoğunlukta ve herhangi bir kriter gözetmeksizin yazdıkları bir çok üyeyi tüzükte belirtilen süre dolmadan seçime dahil etmek istemiştir.” dedi.

“Onlara üye olan her kişinin tüzük gereği 180 günlük bir bekleme süresi olduğunu ve bu süre dolmadan seçme ve seçilme hakkına haiz olmadığını hep hatırlattık ve kendilerini uyardık” diye konuşan Taçoy, “Ancak onlar tüzüğe ve yasalara uymak yerine kendi kafalarına göre üye listeleri hazırlamayı ve seçime böyle gitmeyi tercih etmiştir” ifadelerini kullandı ve bu durumun özellikle örgüt seçimlerinde çok ciddi mağduriyetler yarattığını ve 10 yerde gerçekleşen seçimlerin mahkeme kararlarıyla geçersiz sayılmasına ya da yetki durdurulmasına gidildiğini anımsattı.

- “Bugün mahkeme tarafından üyeliklere ilişkin net bir karar üretildi”

Taçoy, benzer durumun yarın gerçekleşecek olan ve hem genel başkanın hem de parti meclisinin belirleneceği seçimde de yaşanmaması için gerçekleştirdikleri yasal başvuru neticesinde bugün mahkeme tarafından üyeliklere ilişkin net bir karar üretildiğini belirtti.

Taçoy, “Kendilerinden bugüne kadar talep ettiğimiz kesinleşmiş yasal üye listesi talebimiz hep yanıtsız kalmıştır. Bugün mahkeme kendilerine bu konuda gereken cevabı vermiş ve son sözü söylemiştir.” şeklinde konuştu.

Artık mahkeme kararıyla belirlenmiş bir üye listesi bulunduğuna vurgu yapan Taçoy, “Umarız mevcut yönetim bu yöndeki mahkeme kararına uygun davranır ve bizler yarın tüzüğümüz ve hukuk çerçevesinde bir seçim gerçekleştirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetiminin yarınki kurultayın hangi düzene göre yapılacağı konusunda dahi uzlaşmak istemediğini öne süren Taçoy, “Bir kez daha hatırlatıyoruz. UBP bu ülkenin kurucu ve en büyük partisidir. Hiç kimse UBP’yi kendi hesaplarına alet edemez. Etmeye çalışanlara da üyelerimiz yarın en güzel cevabını vereceklerdir.” dedi.