Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, “Bizlere emanet edilen devletimizi ve cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için hiç durmadan çalışmalıyız” dedi.

Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Kasım’ı gururla kutladıklarını kaydetti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünya coğrafyası üzerinde en son kurulmuş Türk devleti olarak 40’ıncı yaşına ulaşmıştır. Hepimize kutlu olsun” diyen Taçoy, şunları kaydetti:

“Bu anlamlı günü, özgürlüğe, bağımsızlığa ve egemenliğe inanmış insanlar olarak hep birlikte kutlayacağız. Dünya üzerinde kendimize ait ve bizim kurduğumuz bir devletimiz olmasının verdiği sonsuz gurur ile bu günü kutlayacağız.

Var oluş mücadelesi vermiş bir halk olarak, bugün yaşamımızı sürdüğümüz huzur ortamına nasıl ulaştığımızı, mevcut refahımızı kimlere borçlu olduğumuzu asla unutmadan kutlayacağız.

Ama sadece kutlamayacağız.

Düşüneceğiz de..

Geleceği bağımsızlık ve egemenlik üzerine kurgulayan ve bu uğurda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize nasıl layık oluruz diye düşünmekten ve bu bilinçle yürümekten vazgeçmeyeceğiz.”

- “Cumhuriyet’in ikinci 40 yılının, en önemlisi 100’üncü yaşının nasıl olacağının planlarını yapmalıyız”

Taçoyü, Cumhuriyet’in 40’ıncı yaşını kutlarken, onun ikinci 40 yılının ve en önemlisi 100’üncü yaşının nasıl olacağının planlarının da yapılması gerektiğini belirterek, KKTC’nin bu ülkede çalışan, bu ülkede öğrenen, bu ülkede büyüyen herkesin devleti olduğunu vurguladı.

“İçinde bulunduğumuz dönemde, hemen yanı başımızda yaşanan dramdan ve insanlık ayıbından aldığımız dersleri unutmayacağız. Bir milletin, bir halkın kendi devletine sahip olmasının ne demek olduğunu, yokluğunun yaratacağı felaketleri de unutmayacağız” diyen Taçoy, çok zor şartlarda verilen bağımsızlık mücadelesini hatırlattı.

“Toplumduk, bir halk olduk. Bu ülke insanının başaramayacağı bir şey olmadığının bilinciyle geleceğe umutla ve güvenle bakmaktayız” ifadelerini kullanan Taçoy, şunları kaydetti:

“Bizlere emanet edilen devletimizi ve cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için hiç durmadan çalışmalıyız. Varoluş mücadelesinin sonrasında bugün artık ekonomik varoluş mücadelesini vermekteyiz. Dünya devletlerinin acımasız tutumlarına karşı Anavatan Türkiye’nin sonsuz desteği ile bu mücadeleden de mutlak zaferle çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki inanalım ve çalışalım."

Taçoy mesajında Özgürlük Mücadelesi Lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, bugünlere gelinmesinde emeği olan herkesin aziz hatıraları önünde saygı ve hürmetle eğildiğini kaydetti