Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, halka “sağlığınızı tehlikeye atmayın” çağrısı yaptı.

Özant yazılı açıklamasında, KTTB Yönetim Kurulu'nun, ülkede kayıtsız yasa dışı çalışan hekimler ve hekim olmadıkları halde tıbbi müdahalede bulunan bazı meslek grupları ile ilgili olarak birlik yasasının verdiği yetkiler çerçevesinde geçmişte başlatılan denetimlerin, daha sıkı bir şekilde devam etmesi konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bu amaçla Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa ve Girne Belediyeleri ile görüşmeler yapıldığını, Belediye Sağlık Şube Amirliği, zabıta ve polis ekipleri ile birlikte denetimler yapılması konusunda görüş birliğine varıldığını ifade eden Özant, şöyle devam etti:

“Haklarında şikâyet olması nedeniyle, 21 Haziran'da Girne bölgesinde faaliyet gösteren biri güzellik salonu, diğeri ise güzellik merkezi işletme izni ile çalışan iki iş yerine, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Ekipleri, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile birlikte denetim yapılmıştır. Her iki işyerinde bulunan ve estetik amaçlı kullanılan dolgu ve botox malzemelerine el konulmuş, her iki işletmeye de Belediye yetkilileri tarafından para ve kapatma cezası verilmiştir. Güzellik salonu izni ile açılan iş yerinde ise hekim olmayan işletme sahibinin hastaya dolgu ve botox işlemleri yapması nedeniyle hakkında dava açılmış ve yargılama süreci başlatılmıştır. Kullanılan malzemelerin ise ülkeye girişleri ve orijinal olup olmadıkları ecza depoları ve İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne baş vurularak araştırılacaktır. Gerek Polis gerekse Belediye ekiplerine iş birliklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Halkımızı sağlıklarını tehlikeye atmamaları, tıbbi müdahalelerini her ne olursa olsun bir hekim tarafından yapılması konusunda ısrarcı olmalarını öneriyoruz. Müdahale yapan hekimlerin de Birliğimize kayıtlı olup ülkemizde ikamet edip etmedikleri mutlaka sorgulamalıdırlar. Yaşanacak olası bir komplikasyon karşısında müdahale eden hekimin bulunamaması ciddi mağduriyetlerin ve sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olacağı bilinmelidir.”