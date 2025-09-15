Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sağlıklı ve eşit eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu vurguladı.

Tabipler Birliği, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocukların sağlığı ve eğitim hakkına değinerek, bunun toplum olarak herkesin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamada, sonbahar aylarında sık görülen grip, pnömoni, bronşiolit ve ishal gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Ateş, öksürük ve benzeri belirtileri olan çocukların iyileşmeden okula gönderilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Kronik hastalığı olan çocuklarda grip aşısı unutulmamalı, risk grubundaki çocuklara bu aşılar devlet tarafından ücretsiz sağlanmalıdır. Çocukluk çağı aşı programında eksik aşılar olası salgınların önüne geçmek için mutlaka tamamlanmalıdır.” denildi.

- “Okullarda sağlıksız atıştırmalıklar yerine besleyici gıdalar sunulmalı”

Sağlıklı beslenme konusuna da değinilen açıklamada, okullarda sağlıksız atıştırmalıklar yerine besleyici gıdaların sunulması, bu durumun düzenli olarak bakanlık tarafından denetlenmesinin gerektiği belirtilerek, okullarla birlikte etüt merkezlerinin de aynı denetime tabi tutulması çağrısı yapıldı.

“Çocukluk çağı obezitesi alarm verici boyutlara ulaşmıştır.” denilen açıklamada, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşta kazandırılmasının önemine vurgu yapıldı.

- “Fırsat eşitsizliği artık göz ardı edilemez bir gerçeklik”

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çocuklarımızın geleceğini güvence altına alacak olan, eşit ve kaliteli eğitimdir. Eğitim sisteminin hem altyapısı hem de içeriği güçlendirilmelidir. Artan nüfusa yeterli okulumuz, öğretmeniniz mevcut değildir. Ekonomik kriz içindeki ülkemizde en azından tam gün eğitim verilecek günlerde çocuklara mutlaka yemek desteği verilmelidir.

Bunun yanında, eğitimin inşaat alanlarında kurulan geçici konteynerlerde değil, güvenli ve çağdaş okul binalarında yapılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Çocuklarımıza hak ettikleri eğitim ortamını sağlamak, yöneticilerimizin, devletin ve toplumun en temel sorumluluklarındandır.”

- “Okullarımızda akran zorbalığının önlenmesi için etkili politikalar hayata geçirilmelidir”

Açıklamada, akran zorbalığının önlenmesi için etkili politikaların uygulanması gerektiği belirtilerek, çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmeleri için bakanlık, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında iş birliğinin şart olduğu kaydedildi.

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak çağrımız; her çocuk için sağlıklı, güvenli, laik ve eşit eğitim hakkının sağlanmasıdır. Çünkü sağlıklı ve iyi eğitimli çocuklar, sağlıklı bir toplumun anahtarıdır.” denilen açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere sağlık ve başarı getirmesi temennisinde bulunuldu.