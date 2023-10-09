Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 2013 yılından beridir üyesi olduğu Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu, FEMS’in Marsilya'da gerçekleşen genel kuruluna katıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yılda iki kez yapılan Genel kurulda, KTTB’yi 2 kişilik delegasyon grubu Dr. Dt. Ahmet Özant ve Dr. Dt. Nermin Yönel temsil etti.

Genel Kurul’a Avusturya, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Çekya, Hollanda, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovenya, Belçika, Bulgaristan, Polonya gibi Avrupa’nın 13 ülkesinden 20’den fazla hekim örgütünün temsilcileri yanında; Avrupa Kıdemli Hastane Hekimleri Birliği (AEMH), Avrupa Sağlık Örgütleri Organizasyonu (CEOM), Avrupalı Hekimler Daimî Komitesi (CPME), Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) gibi hekim örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

İki gün süren toplantılarda, Avrupa ülkelerinde bulunan hekimlerin çalışma şartları, çalışma süreleri, hekim maaşları, iş tatmini, ülkelerin tıp eğitimleri ve tıp fakültesi öğrencilerinin çalışma şartları, tıbbın feminizasyonu gibi konular ele alındı.

Katılan örgütlerin rutin olarak sundukları ülke raporları sonucunda ileriye dönük yapılacak çalışmalar ve iş birlikleri planlandı.