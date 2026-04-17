Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yağışlı geçeceğini, yarın sabah saatleri yer yer sis de beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Pazar günü de yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, cumaya kadar ise havanın, parçalı veya az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21–24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, periyodun ilk günlerinde genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.