Bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında olan usta sanatçı Nevin Efe, verdiği yaşam mücadelesini 6 Şubat sabahı saat 11.00 civarında kaybetti.

Son olarak Yankı dizisinde izleyici karşısına çıkan Nevin Efe’nin vefatını, menajeri Ayça Irgan sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal mesajla duyurdu. Irgan mesajında, Efe’nin zarafeti, içtenliği ve insanlara dokunan sıcaklığıyla herkesin kalbinde özel bir yer edindiğini belirtti. Hayatın tüm zorluklarına rağmen gülümsemeyi bırakmayan, çevresine umut ve sevgi yayan güçlü ama bir o kadar da naif bir ruh olduğunu vurguladı.

Kurtlar Vadisi Pusu, Doktorlar, Melek ve Yer Gök Aşk gibi sevilen yapımlarda rol alan Nevin Efe’nin vefatı, sanat camiası ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

NEVİN EFE KİMDİR?

Nevin Efe, Türk sinema ve televizyon oyuncusu. 5 Mart 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen usta oyuncu aslen İstanbullu.

Kariyer hayatına televizyon dizileriyle başlayan Efe, Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu. Yeşilçam'ın emektar isimlerinden biri olarak tanınan Efe Incir Reçeli (2011), Sahipli (2017), Siccin 3: Aşk, Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün, Kurtlar Vadisi Pusu, Doktorlar, Yer Gök Aşk gibi birbirinden başarılı birçok yapımda rol aldı.

Usta oyuncu Nevin Efe son olarak Yankı dizisinde yer aldı. Uzun bir süredir KOAH rahatsızlığı ile mücadele eden usta sanatçıdan acı haber bugün geldi.