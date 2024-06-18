Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklanan Sudanlı Abdelrhman Mohamed, Mohammed Ahmed, Eltayeb Elhadi ve Abdelrahman Abdelhamid bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kaan Savaşkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Haziran 2024 tarihinde saat 01.45 sıralarında Girne’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde trafik şubesi ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan EN 394 plakalı Toyota marka araçta, sürücü Abdelrhman Mohamed’in hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada sürücünün tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup alınarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, sürücü Abdelrhman Mohamed’in yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Mohammed Ahmed, Eltayeb Elhadi ve Abdelrahman Abdelhamid’in tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlıların Lefkoşa’daki ikametgahlarında arama yapılacağını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı Abdelrhman Mohamed, “zaten miktar çok az, ben ciğerlerimi temizlemek için içiyorum”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Alunay zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.