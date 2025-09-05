(Kamalı Haber) - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Alayköy’de düzenlenen operasyonda 240 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ve 449 adet MDMA türü uyuşturucu hapla yakalanan Ersan Tarım yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili olguları aktardı. Polis,25 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar üzerine operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki ikametgahına gidilerek, arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada 240 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ve 449 adet MDMA türü uyuşturucu haplar bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde hapları ve uyuşturucunun bir miktarını telegram üzerinden irtibat kurduğu şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini, KKTC’de bir konumdan aldığını, uyuşturucuların bedeli olan 2 bin 40 doları da aynı konuma bıraktığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 19 Ağustos tarihinde de aynı yöntemle 580 euroya uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçtan sabıkaları olduğunu belirterek, bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.