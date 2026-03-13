Gizmodo’nun haberine göre dünya bu yıl tarihteki en şiddetli ‘süper El Nino’yu görebilir.

ABD Ulusal Hava Servisi Pasifik sıcaklık dalgasının haziran-ağustosta ortaya çıkmasının yüzde 62 olduğu bir El Nino uyarısı yayınladı.

Meteorolog Ben Noll son modelleme sonuçlarının ağustos ortasına kadar orta şiddette bir El Nino’nun yüzde 98, şiddetlisinin yüzde 80 ve ‘süper’inin de yüzde 22 olasılıkta olduğunu belirtti.

Pasifik’teki deniz yüzeyi sıcaklığı ortalamanın 3,6 derece üstüne çıktığında süper El Nino görülüyor. Bu da 10 ila 15 yılda bir oluyor.

Sıradan bir El Nino bölgesel ve küresel hava koşullarını değiştirirken süper bir El Nino’nun daha güçlü etkiye neden olabileceği vurgulanıyor.

Büyük sel ve şiddetli kuraklık gibi felaketler görülebilir. Fırtına rotaları da değişebilir.

‘El Nino’ nedir?

El Nino, Pasifik Okyanusu’nun sularının, orta ve doğu kısmındaki ekvator bölgesinde alışılmadık derecede ısınmasından kaynaklanıyor. El Nino, bazı yerlerde aşırı kuraklık ve büyük su sıkıntısı yaratırken dünyanın başka yörelerinde aşırı yağışlara ve sellere neden oluyor.