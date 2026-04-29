Axios haber platformunun bütçe belgelerine dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Aralık 2025'te kamuoyuna açıkladığı ve "Altın Filo" olarak nitelediği yeni savaş gemilerinin maliyeti merak konusu olmaya devam ediyor.

"Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ise 17 milyar doları aşacak.

Geçen hafta görevinden ayrılan ABD Donanma Sekreteri John Phelan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni gemilerin maliyetlerini "rasyonelleştirmeye başlayacaklarını" bildirmişti.

İki farklı tedarikçiyle görüştüklerini aktaran Phelan, maliyet hesaplamalarının "tersanelerdeki kapasitelere bağlı olacağını" belirterek, "Sanayiye sektörüne baskıyı hafifletmenin birkaç farklı yolunu inceliyoruz." demişti.

Donanma Sekreteri Phelan, 23 Nisan'da görevinden ayrılmıştı.

- "Altın Filo"

ABD Başkanı Trump, Aralık 2025'teki açıklamasında, "Altın Filo" için yeni nesil savaş gemisi üretimine başlayacaklarını bildirmişti.

"Trump sınıfı" olarak nitelendirilen söz konusu savaş gemilerini "ABD tarihinin en güçlü savaş gemileri" olarak nitelendiren Trump, bu gemilerin ilk ikisinin 2,5 yıl içinde donanmaya teslim edilmesini beklediklerini belirterek şunları söylemişti.

"Buna 'Altın Filo' diyoruz ve ABD Donanması için inşa ediyoruz. Bu gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eskimiş, yıpranmış ve modası geçmiş durumda. Bugün, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum."

Ulusal basında yeni gemilerin yaklaşık 30 bin ton ağırlığında olacağı ve donanmanın 20-25 civarında yeni savaş gemisine sahip olmasının planlandığı aktarılmıştı.