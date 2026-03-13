Bugün gece yarısı (13 Mart) DW’nin haberine göre ABD ordusunun bulunduğu İncirlik Üssü’nden siren sesleri duyuldu.

Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı Adana’da siren ve patlama sesi duyulduğunu iddia etti. 03.30 civarında üsteki sirenlerin yaklaşık beş dakika çaldığı öne sürüldü.

Resmi açıklama gün ortasında geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun İran’dan ateşlenen bir füzeyi Doğu Akdeniz’de düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada “Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir” dendi.

Bu, savaşın başladığı 4 Mart’tan bu yana İran’dan Türkiye’ye yönelen üçüncü ‘mühimmat’ vakası oldu.

İlk iki olayda olduğu gibi İran bir kez daha Türkiye’ye saldırılmadığını savundu.

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nin X’ten yayınladığı duyuru şöyle:

“Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulmak isteriz: İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir.

Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır.”

Ne olmuştu?

MSB 4 Mart’ta İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatı NATO’nun düşürdüğünü duyurmuştu. Mühimmatın parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü.

9 Mart’taysa NATO bir füzeyi daha engellemiş, parçaları Gaziantep’e düşmüştü.

İran, Türkiye’yi hedef aldığını reddetmişti.