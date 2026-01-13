Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SUİB), Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun kuruluş yıldönümünü kutladı.

SUİB’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, 49 yıldır ülkede süt üretiminin düzenli, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine önemli katkı sağladığını belirterek, “Üreticiden imalatçıya uzanan zincirde kaliteyi, hijyeni ve sürekliliği esas alan yapısıyla sektörümüzün gelişimine değer katmaktadır” dedi.

SUİB, gıda güvenliğini güçlendiren, yerli üretimi destekleyen ve sektör paydaşları arasında güçlü bir koordinasyon sağlayan köklü kurumun kuruluş yıldönümünü kutlayarak, emeği geçen tüm çalışanlara ve paydaşlara teşekkür etti.