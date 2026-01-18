3. Süher Bozalanlar Anı Satranç Turnuvası, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ltd. sponsorluğunda, 9–11 Şubat 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.
Turnuva, 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği organizasyonunda, TED Koleji Lefkoşa ev sahipliğinde yapılacak.
Turnuvada Minikler Kategorisi müsabakaları 9 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. Küçükler, Yıldızlar ve Açık Kategori karşılaşmaları ise 10–11 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Turnuvaya son kayıt tarihi 7 Şubat 2026 olarak açıklandı.
Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0 542 865 43 13 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabilecek.