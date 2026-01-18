Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Eş Başkanları Kemal Behcet Caymaz ve Raif Kızıl oldu.

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nin Arabahmet Kültür Evi – Arkhe Lefkoşa’da düzenlenen Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulu belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre toplantıda faaliyet ve mali raporların okunup onaylanmasının ardından yeni dönem temsil organlarının seçimi gerçekleştirildi.

Seçimin ardından konuşma yapan eski dönem Eş Başkanları İsmet Tatar ve İnci Kansu derneğin 10. yılında bayrağı gençlere devrettikleri için duydukları mutluluğu dile getirerek yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

2026-2028 yıllarında yetkili organlarda görev yapacak üyeler şöyle:

“Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Behcet Caymaz Eş Başkanı Raif Kızıl, Sayman Mine Korudağ, Yazman Özge Yücesoy, Asil Üyeler Gökçe Keçeci, Eser Keçeci, Devrim Tayanç Malyalızade.”

Disiplin Kurulu’nda Mustafa Öztunç ve Gökhan Gökberk; Denetleme Kurulunda ise Sevda Orr ile Bahire Deniz görevlendirildi.