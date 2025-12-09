Ülke genelinde etkili olan sağanak yağmur, birçok bölgede hayatı olumsuz etkilerken Lefkoşa bölgesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun, gece kulüpleri bölgesi su taşkını nedeniyle, Türkeli Çemberinden Lefkoşa istikametine geliş yönü trafiğe bağlı kapalı. Sürücüler Alayköy yönüne yönlendiriliyor.

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun Ağıllar Çemberi ile Gönyeli Çağaloğlu Işıkları (Belediye Bulvarı ile kesiştiği nokta) arası gidiş geliş trafiğe kapalı.

Ortaköy Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arası, Hastane Çemberi ile Acil Durum Hastanesi arası,Hastane Çemberi ile Etik ve Başkent Hastanesi yolu trafiğe kapalı.

Gönyeli Şht Hüseyin Amca Caddesi ile Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun Gönyeli Alt Geçidi de trafik akışına kapalı.