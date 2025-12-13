TAM Parti’nin ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencileri için Merkez Lefkoşa’da düzenlediği yılbaşı pazarı başladı.

TAM Parti'den verilen bilgiye göre, yeni yıl heyecanını büyük bir yardım projesiyle birleştiren TAM Parti Yılbaşı Dayanışma Pazarı, bugün saat 17.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen TAM Parti Yılbaşı Dayanışma Pazarı’nın tüm stant kira gelirleri ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencileri için kullanılacak. Yeme-içme, hediyelik eşyalar, el emeği ürünler gibi pek çok farklı alanda üreticilerin stant açacağı pazarda, sürpriz konserler ve dj performanslarının yanı sıra çocuk oyun alanları da yer alıyor.