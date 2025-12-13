Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, 2025-2026 Akademik Yılı "Beyaz Önlük Giyme" töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, birinci sınıf öğrencilerinin yemin ederek beyaz önlüklerini resmi olarak ilk kez giydikleri tören, GAÜ Millenium Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Törene; GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson, sağlık eğitiminin diğer önemli bileşenleri olan, GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu, GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmi Özer, törenin ev sahibi; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci Yüksel ile fakülte yöneticileri, akademik ve idari kadrosu başta olmak üzere davetli konuklarla, öğrenciler katıldı.

GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci Yüksel törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, insan sağlığını önceleyen bir yaklaşımla, sizleri geleceğin sağlık profesyonelleri olarak yetiştirmekten gurur duyuyoruz. Amacımız, sizlere sadece bilgi aktarmak olmayıp, aynı zamanda etik değerlere bağlı, yenilikçi ve alanında yetkin profesyoneller olarak yetiştirmektir. Müstakbel sağlık profesyonelleri olarak, insanlığa hizmet etme gibi kutsal bir görevi üstleniyorsunuz. Bu yolda, başarılı birer sağlık neferi olmak için göstereceğiniz çabanın, her zaman destekçisi olacağız. Hep birlikte, daha sağlıklı bir toplum ve daha aydınlık bir gelecek inşa etme yolunda, ilerlemeye devam edeceğiz. Sizler, bu önlüğü giyerek, insanlığa hizmet etme yemini ediyorsunuz. Bu yemin, sadece mesleki bir yükümlülük değil, aynı zamanda insanlığa hizmet etme idealinizin ve 'en iyi olmak' isteğinizin de bir ifadesidir.”