Sağlık bakanı Dr.Hakan Dinçyürek, eski milletvekili Dr. Hakan Ataker için taziye mesajı yayımladı.

Dinçyürek mesajında “Değerli meslektaşım, eski milletvekillerimizden Dr. Hakan Ataker’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sağlık camiamıza ve ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş olan Dr. Hakan Ataker’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.” İfadelerini kullandı.

Eski CTP milletvekili Ataker, bugün Karaoğlanoğlu Camiinde kılınacak ikindi namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığında toprağa verilecek.