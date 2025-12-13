Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) iş birliğinde yürütülen kapsamlı teknik eğitim programı tamamlandı.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen programda, Türkiye’den gelen uzman ekipler KIB-TEK personeline elektrik sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile saha uygulamalarını kapsayan eğitim verdi.

Eğitim sonunda düzenlenen törende katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

İki günlük ziyaret kapsamında KKTC’ye gelen TEDAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sami Yapıcı ile beraberindeki heyet, KIB-TEK yetkilileriyle görüşerek kurumun işleyişi hakkında bilgi aldı ve sahada incelemelerde bulundu.

KIB-TEK ve TEDAŞ yetkilileri, eğitim alanında sürekliliğin sağlanması amacıyla protokol çalışmalarına başlandığını da duyurdu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Türkiye’nin teknik bilgi ve personel gelişim süreçlerinde en büyük destekçi olduğunu vurgulayarak, “Sarsılmaz gönül birliğimiz sayesinde işbirliklerimiz devam edecektir” dedi.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ise düzenlenen eğitimin ardından yapılan sertifika töreninde yaptığı konuşmada, uzun yıllardır bu kadar kapsamlı bir eğitim yapılmadığını belirterek, “Bu işbirliğini sürekli bir eğitim birimine dönüştürmek için protokol çalışmalarını başlattık” ifadelerini kullandı.

TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı da sertifikaların, sürecin güvenli ve sürdürülebilir bir eğitim ve bilgi sürecinin başlangıcı olduğunu kaydetti.