07.06.2023 tarihinde, saat 09:50 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteten Avrupa Liderlik Üniversitesi'ne ait ait su deposuna bağlı bulunan su motorunun elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 1 adet 5 tonluk plastik su deposu, 1 adet su motoru, 1 adet hidrofor basınç tüpü, 1 adet su topu, 1 adet seviye şalteri ve kırk metrekarelik alan içerisindeki kamışlık ve kuru otlar yanarak hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.