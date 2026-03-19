Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi, ana isale hattında meydana gelen arızanın giderilerek, Girne-Tatlısu hattındaki yerleşim birimlerine yeniden su verilmeye başlandığını duyurdu.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, salı günü Girne Belediyesi tarafından yapılan “izinsiz ve kontrolsüz kazı çalışmaları neticesinde” Su Temin Projesi kapsamında döşenmiş ana isale hattının iki noktasında büyük çaplı arıza olduğu kaydedildi.



Açıklamada, “Su İşleri Dairesi ile DSİ ekipleri tarafından yürütülen onarım çalışmaları başarıyla tamamlanmış olup, Girne – Tatlısu hattı arasında bulunan yerleşim birimlerine yeniden su verilmeye başlanmıştır.” denildi.



Yaşanan süreçte gösterdikleri anlayış ve sabırdan dolayı bölge halkına; çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Girne Belediyesi ekiplerine, Sivil Savunma Teşkilatı’na ve polis kuvvetlerine teşekkür edilen açıklamada, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.