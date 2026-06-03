Güzelyurt’ta dün meydana gelen hırsızlık ve uyuşturucu meselesiyle ilgili üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt’ta Şehit Turgut Sıtkı Sokak’ta, bir şahsa ait evin penceresi hasara uğratılarak açıldı ve evde bulunan toplam 400 euro ile 5 bin TL nakit para, muhtelif ziynet eşyaları ve cep telefonu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.T.(E-) ile Y.U.(E-21) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Y.U’nun (E-21) Güzelyurt’ta kaldığı evde yapılan aramada ise, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet kağıt parçası bulundu.

Meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan S.U.(K-22) da tutuklandı.

- Sahte belge düzenleyip sahtekarlıkla para temin eden şahıs tutuklandı

Girne’de, Haziran 2023’te J.H.P (E-41) dolandırmak kastıyla KKTC’de çalışabilmeleri için yurt dışında bulunan dört ayrı şahsa ön izin çıkaracağı yönünde yalan beyanda bulundu ve bir şahıstan sahtekarlıkla toplam 16 bin euro nakit para temin etti. Söz konusu şahıs, daha sonra whatsapp uygulaması üzerinden sahte ön izin belgeleri düzenleyip konu şahsa göndermek suretiyle tedavüle sürdü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, J.H.P. tespit edilerek tutuklandı.

- Gümrüğe beyan edilmemiş 181 karton sigara tespit edildi

Ercan Havalimanı’nda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi'ne bağlı ekipleri tarafından, C.S.(E-29), A.D.(K-56), A.K.(E-39) ve H.K’nin (E-24) tasarruflarında gümrüğe beyan edilmemiş ve geçerli izin olmadığı halde ihraç etmeye çalışılan 181 karton sigara tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Alkollü şahıs, çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı

İskele’de Makenzi Plajı Sahil Yürüyüş Yolu’nda, E.Ö.(E-41) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahsa İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Turizm Polisi ekipleri tarafından müdahale edilerek, suçüstü tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.