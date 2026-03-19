İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bayramların dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, “Barış, huzur ve dayanışmanın güç kazandığı bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Oğuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak tüm İslam âleminin bayramını kutladı.

Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaş ve çatışmalara da dikkat çeken Oğuz, bu durumun bayram sevincine gölge düşürdüğünü belirtti ve savaşların bir an önce sona ermesi gerektiğini, uluslararası toplumun barışın tesisi için daha etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.

Tüm halkın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Oğuz, bayramın birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini temenni etti.