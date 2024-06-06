Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, dün gece Geçitköy terfi istasyonundan bölgelere su verilmeye başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan gece yarısı civarında yapılan açıklamada, Geçitköy Barajı'ndan Çamlıbel Arıtma Tesisi'ne iletimini sağlayan Geçitköy terfi istasyonu çıkışındaki terfi hattındaki teknik arızanın giderilme çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

Sulu test denemeleri için Geçitköy terfi istasyonu pompalarının çalıştırıldığı ve su basılmaya başlandığı kaydedilen açıklamada, “Boşalan boru hattının doldurulma işlemi yapılmakta olup, aksi bir durum yaşanmaz ise tüm sistemin normale döndürülme çalışmaları gece boyu devam edecek ve içme suyu depolarına su ulaştırılmış olacaktır.” denildi.