AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanmasının otomatik olarak Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılacağı ve müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan demecinde, temsilcinin varlığının temaslar, politik kulis faaliyetleri ve görüşmeler için imkan sağlayacağını ifade eden Stefanu, iki tarafın yakınlaşması ve müzakerelerin yeniden başlamasının tek yolunun Türk tarafının, BM kararlarında belirtildiği gibi, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon olan, üzerinde mutabakata varılmış çözüm temeline geri dönmesi olduğunu iddia etti.

Türk tarafının egemen eşitlik ve iki devlet tezinde ısrarcı olması durumunda müzakerelerin devam et