AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, bir seminere katılmak amacıyla gittiği Atina’da, SİRİZA Partisi Başkanı Stefanos Kasselakis’le görüştü.

Haravgi gazetesine göre, görüşmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Kasselakis, Stefanu’yla sosyal adalet, sürdürülebilir politikalar ve Kıbrıs sorununu ele aldı.

Kasselakis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden yenide başlaması ve Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği konusunda Stefanu’yla fikir birliğinde olduklarını vurguladı.