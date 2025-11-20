Sosyal Hizmetler Dairesi, yarın Lefkoşa’da Çocuk Hakları Çalışma Toplantısı düzenlenecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ülkede çocuk haklarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek olan toplantı, saat 09.30’da Lefkoşa Merit Otel’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak.

Toplantıda, çocuk koruma sisteminin mevcut durumu, yasal çerçeve, kurumlar arası iş birliği, sosyal hizmet uygulamalarının etkinliği ve çocukların karar süreçlerine katılımı gibi temel başlıklar ele alınacak. Kamu kurumları, akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, psikologlar, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileri toplantıya katkı koyacak.

Toplantıda, "Mevcut durum ve mevzuat,", "Uygulamadaki sorunlar ve çocuk katılımı "ve "Politikalar, önleyici modeller ile uzun vadeli stratejiler " başlıkları üç oturumda tartışılacak.

Çocuk haklarına ilişkin sistemin güçlendirilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi ve uygulanabilir sosyal hizmet politikalarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek toplantı sonunda ortaya çıkacak değerlendirme ve öneriler, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.